Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Streit endet tödlich

Cuxhaven (ots)

Stotel. Am Freitagabend (05.11.2021) meldeten zahlreiche Anwohner, dass es gegen 22:50 Uhr im Bereich eines Mehrparteienhauses in der Fasanenstraße in Stotel zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war, in deren Verlauf ein 34-Jähriger durch einen Schuss tödlich verletzt wurde. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit Gegenstand der intensiv geführten Ermittlungen. Ein 36-jähriger Tatverdächtiger, ebenfalls aus Stotel, konnte nach kurzer Flucht mit einem Motorroller im Nahbereich gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an.

