Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Stadtgebiet. In der Zeit von vergangenem Donnerstag (14:00 Uhr) bis Freitag (20:15 Uhr) kam es zu einem Einbruch in ein Gebäude in der Altenwalder Chaussee 10 in Cuxhaven. Ob durch die unbekannten Täter*innen Diebesgut erlangt werden konnte, steht noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (04721-5730) zu melden.

