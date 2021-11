Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Auffahrunfälle im Berufsverkehr

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Freitagmorgen (05.11.2021) kam es gegen 07:50 Uhr auf der Autobahn 27, Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde, in Fahrtrichtung Cuxhaven, zu zwei Auffahrunfällen. Aufgrund des morgendlichen Berufsverkehrs stockte der Fahrzeugverkehr. Ein 24-jähriger Bremer stoppte seinen Transporter am Ende des stockenden Verkehrs. Eine ihm folgende 35-jährige Bremerhavenerin erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem BMW auf den Transporter auf. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß fuhr eine 39-jährige mit ihrem BMW auf den vor ihr verunfallten BMW auf. Die beiden Fahrzeugführerinnen der BMW wurden durch die Unfälle leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro.

