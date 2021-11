Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruchsserie ebenfalls im Raum Loxstedt/Schiffdorf/Beverstedt

Cuxhaven (ots)

Neben der Einbruchsserie in Cuxhaven kam es am Donnerstag (04.11.2021) auch im südlichen Landkreis zu insgesamt fünf Einbruchstaten oder versuchten Einbrüchen. Hierbei brachen bisher unbekannter zwischen 11:50 Uhr und 12:10 Uhr in ein Einfamilienhaus in Loxstedt in der Straße Schwegen ein. Zwischen 12:00 und 12:30 Uhr wurde ein Einfamilienhaus in Bexhövede in der Königsberger Straße angegangen. In diesen beiden Fällen wurde ein männlicher Täter durch die Bewohner überrascht und flüchtete anschließend unbekannt.

Zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr brach ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in dem Bischof-Albert-Weg in Bexhövede ein. Dazu kommen noch zwei Taten, einmal ebenfalls in Beverstedt in der Heerstedter Straße zwischen 10:30 Uhr und 10:40 Uhr sowie einmal zwischen 09:45 Uhr und 13:55 Uhr in Wehdel in der Wesermünder Straße.

Zeugen zu den Taten, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (04706 9480) zu melden. Ob ein möglicher Zusammenhang mit den Taten in Cuxhaven besteht, wird derzeit geprüft.

