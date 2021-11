Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wanderhütte abgebrannt

Berga (ots)

Am 13.11.2021 wurde gegen 08:30 Uhr durch Jäger festgestellt, dass eine Wander-/Schutzhütte zwischen Berga und Clodramühle abgebrannt war. Bei Feststellung glimmten nurnoch Brandüberreste, so dass davon auszugehen ist, dass in der Nacht die Hütte abbrannte. Die Ermittlungen zur Brandstiftung übernahm die Kriminalpolizei Gera. Für sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung erreichen Sie die Polizei unter 036616210

