Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit hohem Sachschaden

Auma (ots)

Am 12.11.2021 gegen 09:00 Uhr kam es in Weida, "Am Weidaer Tor" zu einem Unfall. Der 34 jährige Fahrzeugführer eines Transporter Ford Transit, kam dabei in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückstor. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 34 jährigen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 0,4 Promille festgestellt. Da die Kombination von Alkohol über 0,3 Promille und einem Unfall zu einem Strafverfahren führen, wird nunmehr wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Allein der Sachschaden beziffert sich auf ca. 18 000 Euro. Zusätzlich zum Alkoholwert des Fahrers wird die unangepasste Geschwindigkeit, auf leicht gefrorener Fahrbahn und die fehlende Winterbereifung zum Unfall beigetragen haben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell