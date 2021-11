Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer nach Unfall geflüchtet

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 11.11.2021, gegen 08:40 Uhr befuhr ein 81-jähriger Toyota-Fahrer die Lessingstraße in Richtung Uhlandstraße. Hierbei geriet er offenbar zu weit in Richtung eines geparkten Pkw Mazda, so dass er folglich den linken Außenspiegel beschädigte. Der Toyota-Fahrer setzte seine Fahrt, ohne sich um den Unfall zu kümmern, pflichtwidrig fort. Durch Zeugenhinweise konnte der Unfallverursacher identifiziert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

