Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bundesstraße wegen Verkehrsunfall gesperrt

Greiz (ots)

Weida: Am gestrigen Donnerstag (11.11.2021), gegen 14:50 Uhr, befuhr ein 20-jähriger BMW Fahrer die Straße Am Schafberge in Richtung Bundesstraße 175 um hier nach links abzubiegen. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines 59-jährigen Mercedes Fahrers, der diese Straße in Richtung Harth-Pöllnitz befuhr. Beide Pkw kollidierten. Die Fahrer blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten musste die Straße bis gegen 16:20 Uhr gesperrt werden. An der gleichen Stelle kam es gegen 12:30 Uhr bereits zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Opel Fahrer missachtete dabei die Vorfahrt eines 62-jährigen Honda Fahrers, der aus Richtung Harth-Pöllnitz kam und in die Straße Am Schafberge einbiegen wollte. Auch bei diesem Unfall blieb es bei Sachschäden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell