Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto beschädigt und geflüchtet - 1.500 Euro Schaden (07.04.2022)

Singen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag, zwischen 16.15 Uhr und 18.05 Uhr, einen auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Georg-Fischer-Straße abgestellten grauen Opel Insignia beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

