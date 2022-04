POL-KN: (VS-Villingen) Vandalen suchen Schulgelände heim (08.04.2022)

Konstanz (ots) - Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer hat sich in der Nacht auf Freitag bei einem Sturz in der Riedstraße leicht verletzt. Ein 24-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau waren verbotenerweise zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs. In der Riedstraße fuhren sie gegen einen Poller und stürzten. Der junge Mann verletzte sich dabei leicht. Ein Krankenwagen ...

mehr