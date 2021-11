Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Heizungsbrand

Reutlingen (ots)

Bei Vorfahrtsmissachtung verletzt

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Montagabend auf der Bronnweilerstraße. Gegen 19.25 Uhr befuhr eine 38-jährige BMW-Lenkerin die Bierwiesenstraße in Gönningen in Richtung Bronnweilerstraße (L 230). An der Einmündung bog sie nach links ab und kollidierte mit dem bevorrechtigten Seat einer 46 Jahre alten Frau, die nach Bronnweiler unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Frauen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 18.000 Euro. (mr)

Reutlingen-Betzingen (RT): Auto kontra Fahrrad

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Carl-Zeiss-Straße zugezogen. Kurz nach sechs Uhr fuhr ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Peugeot von der B28 aus Richtung Reutlingen kommend an der Ausfahrt Industriegebiet-West ab und wollte anschließend nach links in die Carl-Zeiss-Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 60-Jährigen, der mit seinem Fahrrad die Carl-Zeiss-Straße befuhr. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer. Eine ärztliche Versorgung seiner Verletzungen war vor Ort nicht erforderlich. Am Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (sm)

Rottenburg-Kiebingen (TÜ): Heizung in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstagmorgen die Heizungsanlage eines Wohnhauses in der Sonnenbergstraße in Brand geraten. Gegen 6.35 Uhr alarmierten die Bewohner die Feuerwehr, nachdem sie eine starke Rauchentwicklung im Keller des Hauses wahrgenommen hatten. Die Feuerwehr Rottenburg, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten angerückt war, konnte den Schmorbrand rasch löschen und lüftete die Räume gut durch. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden, der sich noch nicht beziffern lässt, beschränkt sich auf die Heizungsanlage. (sm)

Tübingen (TÜ): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am Montagnachmittag auf der Durchgangsstraße von Hirschau gekommen. Eine 18-Jährige war gegen 16.10 Uhr mit einem VW Polo auf der Kingersheimer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem 1er BMW eines 23 Jahre alten Mannes, der in Richtung Tübingen unterwegs war. Er musste im Anschluss vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr von Polizeibeamten geregelt. (ms)

Balingen (ZAK): Nach Kollision nicht mehr fahrtauglich

Zwei nicht mehr fahrtaugliche Autos und ein Blechschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der Wilhelm-Kraut-Straße (B 463). Kurz vor 17 Uhr fuhr eine 21 Jahre alte Frau mit ihrem Peugeot 207 auf Höhe einer Tankstelle in die Kreuzung ein und missachtete den derzeitigen Ermittlungen zufolge das für sie geltende Rotlicht der Ampel. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Nissan Micra einer 64-Jährigen, die ihrerseits bei Grün in die Kreuzung eingefahren war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan um die eigene Achse gedreht. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. (mr)

