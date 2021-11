Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 37-Jähriger bei einer Familienstreitigkeit in Mössingen getötet - Tatverdächtiger festgenommen - Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 22.11.2021/11.45 Uhr

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Mössingen (TÜ):

Der 19-Jährige, der in dringendem Verdacht steht, am Sonntagabend seinen 37-jährigen Schwager in Mössingen so schwer verletzt zu haben, dass dieser wenig später verstarb, konnte festgenommen werden.

Der Heranwachsende stellte sich am Montagnachmittag der Polizei in Stuttgart. Er wird nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen im Laufe des Dienstags dem Haftrichter am Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Es wird nachberichtet. (cw)

