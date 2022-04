Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz

Kreis Rottweil) Unfallflucht auf Parkplatz (08.04.2022)

Sulz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag auf der Rosenstraße zwischen 10 und 15.30 Uhr einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Der Unbekannte stieß gegen einen VW Golf, der auf dem Parkplatz eines Sportstudios stand. Ohne sich um den Streifschaden an der Fahrertür in Höhe von rund 600 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise zu ihm erbittet die Polizei in Sulz unter der Telefonnummer 07454 92746.

