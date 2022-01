Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.01.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Berauscht unterwegs

Für einen 28-Jährigen war nach einer Polizeikontrolle am Samstagabend in Kupferzell die Autofahrt zu Ende. Polizeibeamte des Polizeirevier Künzelsau kontrollierten den Mann und seinen VW gegen 18 Uhr in der Günther-Ziehl-Straße. Die Polizisten nahmen bei dem 28-Jährigen Anzeichen einer Drogenbeeinflussung wahr, woraufhin dieser einen Drogenvortest durchführte. Der Test verlief positiv auf eine Droge, sodass der Mann die Beamten ins Krankenhaus zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Eine entsprechende Anzeige kommt nun auf den VW-Fahrer zu.

Krautheim: Auffahrunfall nach Auffahrunfall

Rund 7.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag in Krautheim. Gegen 14.30 Uhr sah ein 58-Jähriger offensichtlich zu spät, dass die vor ihm auf der Landesstraße von Klepsau in Richtung Krautheim fahrenden PKW abbremsten, sodass sein Opel auf einen Ford auffuhr. Der Ford wiederrum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor befindlichen VW geschoben. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Bretzfeld-Waldbach: Kein Führerschein und berauscht

Ein 18- und ein 16-Jähriger wurden am Sonntagmittag in Waldbach von Polizisten kontrolliert. Beide Teenager waren kurz vor 12 Uhr mit ihren Rollern im Ort unterwegs. Als der Ältere die Polizeistreife erblickte, flüchtete er zunächst. Kam aber wenig später an die Kontrollstelle zurück. Es stellte sich dann heraus, dass die beiden Kontrollierten für ihre technisch veränderten Roller keine Fahrerlaubnis besitzen. Außerdem standen beide unter dem Einfluss von Drogen. Die Teenager mussten eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Entsprechende Konsequenzen kommen nun auf den 18- und den 16-Jährigen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell