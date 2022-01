Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.01.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Brand in Küche

In einer Küche in Heilbronn-Neckargartach kam es am Samstagnachmittag zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Die Bewohnerin einer Wohnung in der Rolandstraße erhitze gegen 15 Uhr Öl in einem Topf auf dem Herd. Durch eine Ablenkung verließ sie den Raum und der Topf samt Inhalt begann zu brennen. Das Feuer griff auf die Dunstabzugshaube über und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Bewohnerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Heilbronn: Hoher Schaden nach Rotlichtverstoß

Mehr als 30.000 Euro Schaden entstanden am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn. Ein 53-Jähriger befuhr gegen 11 Uhr die Urbanstraße und hielt an der Kreuzung zur Südstraße an der roten Ampel an. Als diese auf grün umschaltete fuhr er los und gerade über die Kreuzung. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem 3er BMW eines 28-Jährigen. Dieser kam von rechts aus Richtung der Südstraße und missachtete wohl die rote Ampel. An den beiden Pkw entstand Sachschaden von 32.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

A 81 / Weinsberg: Person bei Unfall leicht verletzt

Ein 40-Jähriger erlitt bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der A 81 bei Weinsberg leichte Verletzungen. Der Mann fuhr mit seinem Pkw gegen 15.45 Uhr an der Anschlussstelle Weinsberg-Ellhofen auf die Autobahn auf und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei schleudert das Fahrzeug gegen einen auf der Autobahn fahrenden BMW. Der 40-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von mehr als 25.000 Euro.

A 6 / Bad Rappenau: Mann bei Überholvorgang schwer verletzt

Ein 40-jähriger Opel-Fahrer wurde bei einem Überholmanöver auf der A 6 bei Bad Rappenau am Samstagvormittag schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 11 Uhr von Bad Rappenau in Richtung Untereiesesheim, wo er einen Lkw überholte. Da er diesen hinten links touchierte, kam der Opel von der Fahrbahn ab, kollidierte zweimal mit der Betonschutzwand und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Hierdurch wurde der Fahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw fuhr weiter. Aufgrund des Verdachts einer Drogenbeeinflussung bei dem 40-Jährigen, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Lauffen: Diebstahl von Alkohol - Täter festgenommen

Drei Diebe wurden am Freitagnachmittag in Lauffen festgenommen. Die Täter fielen gegen 16 Uhr einer aufmerksamen Supermarkt-Mitarbeiterin in der Filiale in der Straße "Im Brühl" auf. Die Drei betraten und verließen den Supermarkt mehrmals hintereinander. Hierbei entnahmen sie insgesamt 56 Falschen Alkohol und brachten diese unter ihren Jacken versteckt in einen Pkw. Einer der Männer konnte durch das Verkaufspersonal angesprochen und festgehalten werden. Die anderen beiden Täter flüchteten und wurden durch die Polizei nach Fahndungsmaßnahmen festgenommen. Auch das Fahrzeug mit dem Diebesgut konnte aufgefunden werden. Die Flaschen wurden beschlagnahmt und die Diebe müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Widdern: Alkoholisierter Unfallflüchtiger randaliert in Dienstfahrzeug

Ein 28-Jähriger wurde am Samstagabend aufgrund einer gemeldeten Trunkenheitsfahrt durch eine Streife des Polizeireviers Neckarsulm bei Widdern kontrolliert. Der Mann war gegen 20.30 Uhr auf der Mergentheimer Straße zwischen Widdern und Jagsthausen mit seinem Audi A4 unterwegs, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Sein Fahrzeug fiel auf, da es offensichtlich aktuelle Unfallspuren aufwies und die Airbags auf der Beifahrerseite bereits ausgelöst hatten. Bei der Ansprache des Mannes rochen die Beamten Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab mehr als zwei Promille. Der Aufforderung seinen Führerschein auszuhändigen konnte der 28-Jährige nicht nachkommen, da ihm diese bereits in der Vergangenheit entzogen wurde. Der Audi-Fahrer sollte dann zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden, weshalb ihm die Beamten Handschellen anlegten und ihn in den Streifenwagen setzten. Während die Polizisten den unfallbeschädigten Pkw in eine Parkbucht schoben randalierte der Festgenommene, indem er im Innern mit seinem Fuß gegen die Mittelkonsole und das Dach des Streifenwagens trat. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Anschließend wurde die Blutentnahme durchgeführt und der Mann in Gewahrsam genommen. Wo die Unfallschäden am Audi entstanden sind, ist Bestandteil der Ermittlungen. Der 28-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Heilbronn: Einbruchsalarm in Lebensmittelgeschäft - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter versuchte in der Nacht auf Sonntag Tabakwaren aus einem Lebensmittelgeschäft in Heilbronn zu entwenden. Nach einem Einbruchsalarm gegen 0.30 Uhr wurde das Gebäude in der Olgastraße durchsucht. Hierbei konnte von Weitem eine flüchtende Person, vermutlich männlich, schwarz gekleidet, mit schwarzer Wollmütze gesehen werden. Diese konnte in Richtung der Badstraße flüchten. Das Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro konnte im dortigen Bereich aufgefunden und sichergestellt werden. Das Polizeirevier Heilbronn sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder der flüchtenden Person geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07131 47490 zu melden.

A 6 / Weinsberg: Fahrraddiebe erwischt

Durch eine Streife der Verkehrspolizei Weinsberg wurden am Freitagnachmittag Fahrraddiebe auf der Autobahn 6 festgenommen. Bei der Kontrolle eines Ford gegen 15.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz Wimmental im Laderaum ein Pedelec entdeckt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrrad am Morgen in Regensburg entwendet wurde und der Fahrzeugführer zur Festnahme ausgeschrieben ist. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell