POL-DH: --- Marl - Brand eines Putenstalles ---

Gegen 14.15 Uhr geriet heute Nachmittag ein Putenstall in Marl, Sünderbruch, in Brand. Nachdem die ersten Brandmeldungen bei der Feuerwehr und der Polizei eingegangen waren, war schon von Weitem eine große Rauchsäule zu sehen. Die Feuerwehr begann schnell mit den Löscharbeiten, konnte den Stall aber nicht mehr retten. In dem Stall befanden sich, laut Angaben des Betreibers, rund 7500 Puten. Ein Großteil der Puten verendete durch das Feuer. Die geretteten Puten wurden von Mitarbeitern des Landkreises (Veterinäramt) untersucht, auch ob noch weitere Puten getötet werden müssen. Einige Rundballen und ein Trecker verbrannten ebenfalls.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer bei Einstreuarbeiten mit Stroh entstanden. Vermutlich war ein technischer Defekt am Einstreuwagen die Ursache für den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Der Brandort wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt. Die Schadenshöhe und wie viele Puten in dem Feuer ums Leben gekommen sind, steht noch nicht fest.

