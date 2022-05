POL-NB: Transporter in Zinnowitz/ Insel Usedom gestohlen

Anklam (LK VG) (ots) - Am 24.05.2022 gegen 15:43 Uhr kam es zu einem Unfall in einem Waldstück zwischen Hohenbüssow und Ludwigshöhe. Nach ersten Erkenntnissen kam ein PKW Skoda aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW geriet dabei in den dortigen Wald und kollidierte mit zwei Bäumen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer fußläufig vom Unfallort. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die ...

