Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfallverursacher gesucht

Anklam (LK VG) (ots)

Am 24.05.2022 gegen 15:43 Uhr kam es zu einem Unfall in einem Waldstück zwischen Hohenbüssow und Ludwigshöhe. Nach ersten Erkenntnissen kam ein PKW Skoda aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW geriet dabei in den dortigen Wald und kollidierte mit zwei Bäumen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer fußläufig vom Unfallort. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur Feststellung des Verursachers werden durch das KK Anklam übernommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Diese können unter 03971 251 2224, www.polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle gegeben werden.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395 5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

