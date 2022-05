POL-NB: Vermisster wieder da

Friedland (LK MSE) (ots) - Am Abend des 23.05.2022 um 18.35 Uhr ereignete sich auf dem Verbindungsweg zwischen der Ortslage Salow in Fahrtrichtung zur L273 kurz vor dem Kreuzungsbereich ein Verkehrsunfall bei dem ein 39-jähriger deutscher Kradfahrer schwerverletzt wurde. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der Kradfahrer den Verbindungsweg aus Salow kommend in Richtung der L273. In einer Rechtskurve kurz vor dem ...

