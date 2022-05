Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwer verletzter E- Bike- Fahrer

Sassnitz (LK VR) (ots)

Am 23.05.2022 um 19.20 Uhr befuhr laut Zeugen ein 32-jähriger Deutscher mit seinem E-Mountain-Bike mit hoher Geschwindigkeit einen Radweg in Binz zwischen dem Schmachter See und dem Sportplatz. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und stieß rechts gegen eine Laterne. Hierbei wurde er lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den Mann in eine Klinik nach Greifswald. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.

