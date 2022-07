Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall mit verletztem Radfahrer in Salmtal

Salmtal (ots)

Unfall mit verletztem Radfahrer in Salmtal

Am Freitag, 08. Juli 2022, kam es gegen 19:40 Uhr in Salmtal zu einem Unfall mit einem verletzten Radfahrer. Der 15-jährige Radfahrer befuhr die Salmstraße von der Ortsmitte kommend. In Höhe des Salmhotels übersah er ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestelltes Auto. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er nahezu ungebremst auf das Heck dieses Autos, wobei er sich Gesichtsverletzungen zuzog.

Das Auto wurde dadurch im Heckbereich, insbesondere an der Heckscheibe beschädigt.

Der Junge musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber, ein RTW und eine Streife der Polizeiinspektion Wittlich.

Sollte es Zeugen geben, die den Unfall beobachtet haben, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich unter 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.

Leon Schuler, PK Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150 piwittlich@polizei.rlp.de

