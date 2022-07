POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Waffengesetz, Beleidigung von Beamten

Daun (ots) - Am 07.07.2022 gegen 14:50 Uhr führten die Beamten der Polizeiinspektion Daun Personenkontrollen in der Ortslage von Daun durch. Hier stellten sie einen 16-jährigen Jugendlichen aus dem Bereich der VG Daun fest, welcher, wie "ein Mafioso aus dem 30er Jahren" gekleidet im Bereich der Trierer Straße in Daun unterwegs war und eine schwarze Faustfeuerwaffe ("Pistole") in der Hand trug. Durch die Beamten ...

