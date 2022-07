POL-PDWIL: Verstoß gegen das Waffengesetz

Salm (ots) - Im Zeitraum 03.07.2022 bis 04.07.2022 versuchten bisher unbekannte Täter ein Futtergestell im Bereich einer Wiese in der Ortslage von Salm zu entwenden. Das Futtergestell war baulich so beschaffen, dass es mittels Traktor hätte abtransportiert werden müssen. Die bisher unbekannten Täter dürften versucht haben, dieses an einen Traktor oder vergleichbares Fahrzeug anzuhängen, was misslang, wodurch sie das ...

mehr