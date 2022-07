POL-PDWIL: versuchter Diebstahl und Sachbeschädigung

Nohn (ots) - Am 07.07.2022 gegen 08:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen die Kreisstraße 59 von Nohn in Richtung Dreis-Brück. Hier kam ihm auf seiner Spur ein Lastkraftwagen entgegen, so dass der Geschädigte ausweichen musste und mit dem Bordstein kollidierte, weshalb der Reifen beschädigt wurde. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich ...

