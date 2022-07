POL-DH: --- Drebber, Hoher Schaden bei Verkehrsunfall - Weyhe, Pkw landet im Graben

Diepholz (ots) - Bassum - Sachbeschädigung an der Schule In der Zeit von Samstag bis Montag früh kam es zu einer Sachbeschädigung an der Oberschule am Petermoor. Bisher noch unbekannte Sprayer besprühten die Mülltonnen und die Außentreppe mit mehreren Graffitis. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Die ...

