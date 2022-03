Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Fahrradfahrer leicht verletzt

Gernsbach (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr ein 75-jähriger Audi-Fahrer die Igelbachstraße von Gernsbach kommend in Richtung Obertsrot. Als er kurz vor 11 Uhr an der Einmündung Igelbachstraße/Scheuerner Straße nach links abbiegen wollte, übersah er offenbar einen entgegenkommenden 32-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer wobei sich der Zweiradlenker leichte Verletzungen zuzog. Er wurde zur Behandlung seiner Blessuren mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.



