Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mit E-Scooter Unfall verursacht

Kehl (ots)

Zu einem Unfall zwischen den Fahrern eines Motorrollers und eines E-Scooters kam es am Dienstag gegen 15:55 Uhr am Fußgängerüberweg an der Tram-Haltestelle `Rathaus´. Offenbar war der in Richtung Zentrum fahrende 14-jährige Fahrer des E-Scooters unvermittelt über den Fußgängerüberweg gefahren und dadurch mit dem entgegenkommenden 56 Jahre alten Rollerfahrer zusammengestoßen. Beide kamen durch den Unfall zu Fall. Der Jugendliche verletzte sich hierdurch leicht und musste in einem örtlichen Klinikum behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich weiter noch heraus, dass der E-Scooter über keinen Versicherungsschutz verfügte. Daher sieht der 14-Jährige einem Ermittlungsverfahren entgegen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell