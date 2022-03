Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrzeug gestohlen und verunfallt

Rastatt (ots)

Der Unfall eines Fahrzeugs sorgte in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Gartenstraße für einen Einsatz der Beamten des Polizeireviers Rastatt. Kurz nach Mitternacht meldete eine Anwohnerin, dass gerade ein silberner Ford in einen Vorgarten gefahren sei. Bevor sie beim Hinausgehen den PKW entdecken konnte, hätte sie zuvor noch laute Motorengeräusche und das Quietschen von Autoreifen vernommen, bevor es dann zu einem lauten Knall kam. Den Fahrerführer des verunfallten Fords konnte sie aber nicht entdecken. Vermutlich hatte dieser zunächst die Gartenstraße in Richtung Stadtmitte und der Kreuzung Florastraße befahren und ist an dieser links von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei überfuhr er zunächst einen Bordstein und kam an einer Gartenmauer mit einem aufgesetzten Metallzaun schlussendlich zum Stehen. Beim Entfernen von der Unfallörtlichkeit konnte der Fahrer nicht beobachtet werden. Es entstand an dem Fahrzeug und der Mauer ein Sachschaden von circa 4.000 Euro. Die Anschrift des 61-jährigen Fahrzeughalters wurde umgehend durch die Beamten überprüft. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Wagen zuvor möglicherweise gestohlen wurde und der noch unbekannte Dieb im Anschluss die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer: 07222 7610 zu melden.

