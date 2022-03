Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfallflucht, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer soll am Montagnachmittag in der Rammersweierstraße einen Verkehrsunfall verursacht haben. Der 42-jährige Fahrer eines Audi A4 musste gegen 15:15 Uhr verkehrsbedingt an der Einmündung zur Carl-Blos-Straße anhalten. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Audi SUV sei währenddessen aus einem dortigen Tankstellengelände in die Rammersweierstraße eingefahren und habe hierbei das Heck des Audi A4 touchiert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, sei der Unbekannte weitergefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg bitten Zeuges, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden.

