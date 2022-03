Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrraddiebstahl, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr wurden zwei E-Bikes in der Offenburger Innenstadt im Bereich des Lindenplatz entwendet. Ein Ehepaar stellte zunächst die beiden Räder mit jeweils grauer und schwarzer Lackierung verschlossen in den Fahrradständern vor einem dortigen Geschäft ab. Bei ihrem Zurückkehren mussten sie feststellen, dass die beiden Fahrräder nicht mehr aufzufinden waren und von einem unbekannten Täter gestohlen wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 7.000 Euro. Die Polizeibeamten aus Offenburg bitten Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer: 078121-2200 zu melden.

/bk

