Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Kind von Auto erfasst, Zeugen gesucht

Lauf (ots)

Ein 7-jährigens Mädchen wurde am Montagmittag gegen 14:30 Uhr von einem weißen Kleinwagen erfasst und leicht verletzt. Das Mädchen war gemeinsam mit einer 8-jährigen Freundin unterwegs und wollte an einem Zebrastreifen die Hauptstraße queren. Der Fahrer eines LKW hielt ordnungsgemäß an und lies die beiden Kinder über die Straße. Ein aus gleicher Richtung kommender weißer Kleinwagen habe den haltenden LKW überholt und das jüngere der Kinder frontal erfasst. Die Fahrerin des Kleinwagens habe sich kurz die Verletzungen des Mädchens angeschaut und fuhr anschließend weiter, ohne sich weiter zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch sind nun auf der Suche nach der Unfallverursacherin und dem LKW-Fahrer, der als Zeuge des Unfalls in Betracht kommt. Die Fahrerin des Kleinwagens wird als Frau mittleren Alters beschrieben. Sie hätte dunkle, gelockte Haare und sei schlank und eher klein. Der LKW-Fahrer soll im fortgeschrittenen Alter gewesen sein und blonde Haare und einen Bart haben. Auf dem grauen LKW war offensichtlich ein Aufdruck von Obst und Gemüse erkennbar gewesen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch zu melden.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell