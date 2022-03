Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Nach Kollision geflüchtet, Hinweise erbeten

Kappel-Grafenhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Lenker eines Fahrzeugs mit französischer Zulassung kollidierte an Dienstagmittag offensichtlich mit einem ordnungsgemäß geparkten VW. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Unbekannte gegen 11:40 Uhr die Rheinstraße/L103 als er beim Vorbeifahren den VW touchierte. Im Anschluss sei das Fahrzeug weiter in Richtung BAB5, Anschlussstelle Ettenheim gefahren. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim bitten Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 beim Polizeirevier Lahr zu melden.

/pi

