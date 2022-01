Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in ein Gebäude an der Friedhofstraße ein. Sie verschafften sich über die Terrassentür Zugang und entwendete Werkzeuge von der Baustelle. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

An der Hirtenstraße sprengten Unbekannte in der Nacht zu Freitag, gegen 01.10 Uhr, einen Zigarettenautomaten auf bislang unbekannte Weise. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Tabakwaren und Bargeld. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Den Automaten stellten die Beamten sicher. Durch den Knall aufgeweckte Zeugen informierten die Polizei.

Gladbeck

In der Nacht zu Freitag (30.40 Uhr) brachen drei bislang Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Ecke Johannastraße/ Franzstraße auf. Sie flüchteten in einem silbernen Kleinwagen. Entwendet wurden Tabakwaren. Ein Zeuge wurde auf die Tatverdächtigen aufmerksam und informierte die Polizei. Einer der Unbekannten trug eine schwarze Jacke mit einem hellen Querstreifen auf dem Rücken.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell