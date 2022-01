Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 9-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, rannte ein 9-jähriger Junge aus Herten aus der Grünstraße in Richtung Ringstraße. Er wollte die Geschwisterstraße überqueren. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Bottrop versuchte noch rechtzeitig zu bremsen. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß mit dem Kind. Der 9-Jährige verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell