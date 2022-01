Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Jugendlicher bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Streit in einem Bus auf der Bahnhofstraße verletzte ein 17-Jähriger einen 15-Jährigen mit einem Messer schwer. Rettungskräften fuhren den Verletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Die Beteiligten selbst machten den Busfahrer auf die "Notsituation" aufmerksam, sodass dieser die Rettungskräfte informieren konnte. Der 17-Jährige wurde zunächst, zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen, mit zur Polizeiwache genommen. Von dort wurde er später wieder entlassen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr. Während der Sachverhaltsaufnahme sperrte die Polizei die Bahnhofstraße weiträumig ab. Das Messer und auch den Bus stellten die Beamten sicher. Beide Beteiligten kommen aus Gelsenkirchen. Die Ermittlungen dauern an.

