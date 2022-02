Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei stellt Fahrrad in Buxtehuder Wohnung sicher - Eigentümer gesucht

Stade (ots)

Im Rahmen der Aufnahme eines versuchten Tageswohnungseinbruchs in Buxtehude in der Abtstraße am 18.02. konnten die Beamten in der Wohnung zwei Fahrräder sicherstellen, die offenbar aus Diebstählen stammten. Eines der Räder konnte bereits einer Tat in Hamburg zugeordnet werden. Für das zweite Fahrrad suchen die Ermittler jetzt den rechtmäßigen Eigentümer. Bei dem abgebildeten Fahrrad handelt es sich um Mountainbike der Marke UNIVEGA TERRANO in schwarz.

Die Polizei fragt nun:

"Wem gehört dieses Fahrrad oder wer kann Hinweise geben, wo es evtl. entwendet wurde?"

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

