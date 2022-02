Feuerwehr Bochum

FW-BO: Unfall auf Autobahnraststätte "Ruhrschnellweg" - PKW prallt gegen Zapfsäule, zwei verletzte Personen

Bochum (ots)

Am Mittwochnachmittag (9. Februar) kam es auf dem Gelände der Autobahnraststätte "Ruhrschnellweg" an der A 40 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Ein PKW prallte aus unklaren Gründen gegen eine Tankstellenzapfsäule, die durch den Unfall Feuer fing.

Der erste Notruf erreichte die Leitstelle der Feuerwehr um 14.40 Uhr. Gemeldet wurde ein Brand auf dem Gelände der Tankstelle des Rastplatzes "Ruhrschnellweg" an der A 40 in Fahrtrichtung Essen. Sofort wurden zwei Löschzüge sowie Einheiten des Rettungsdienstes zum Einsatzort entsendet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bot sich folgendes Bild: Ein PKW war aus unklaren Gründen gegen eine Zapfsäule der Tankstelle geprallt, die durch die Wucht des Unfalls umgekippt war und Feuer gefangen hatte. Der Unfallwagen selbst befand sich hinter der Tankstelle, beide Insassen waren verletzt und befanden sich noch im Fahrzeug. Sofort begannen die Einsatzkräfte mit der Versorgung der Verletzten und einem Löschangriff auf die brennende Zapfsäule. Die Sicherheitseinrichtungen der Tankstelle funktionierten einwandfrei, sodass die Kraftstoffzufuhr zur Zapfsäule unterbrochen war und lediglich geringe Restmengen Kraftstoff und Kunststoffteile der Zapfsäule brannten. Somit konnte das Feuer schnell mit einem Strahlrohr abgelöscht und der Bereich anschließend eingeschäumt werden. Die beiden Verletzten wurden nach erster Behandlung durch eine Notärztin vor Ort in Bochumer Krankenhäuser transportiert.

Um 15.45 Uhr war der Einsatz beendet. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte vor Ort. Zu Beginn des Einsatzes war die A 40 kurzfristig in Fahrtrichtung Essen voll gesperrt, die Sperrung konnte aber nach kurzer Zeit aufgehoben werden.

Zur Unfallursache hat die Autobahnpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

