POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Brand in einer Lagerhalle - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 01.07.2021, gegen 16.15 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in der Rheinstraße in Wyhlen gemeldet. In einer Lagerhalle brannte ein Radlader, welcher nach Sachlage kurz zuvor darin abgestellt wurde. Die Feuerwehr, welche mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Eine Person, welche bis zum Eintreffen der Feuerwehr bei der Brandbekämpfung half, wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand brach wohl im Motorraum des Radladers aus, was auf einen technischen Defekt schließen lassen könnte. Der Sachschaden an dem Fahrzeug und der Halle wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

