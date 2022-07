Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Weyhe - Tödlicher Verkehrsunfall, Diepholz - Einbruch in Sportverein, Bruchhausen-Vilsen - Einbruch

Diepholz (ots)

Diepholz - Einbruch in Sportverein

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte gewaltsam über eine Tür in die Räumlichkeiten der Sportgemeinschaft Diepholz in der Moorstraße ein. Es wurden div. Bälle entwendet. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz, Tel.: 05441/971-0 entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch

Unbekannte Täter sind Tatzeitraum von Freitag auf Dienstag in ein Wohnhaus in Uenzen, Wiethoop eingedrungen. Die Einbrecher gelangten durch Einwerfen einer Fensterscheibe in das Wohnhaus, wo diverse Räume durchsucht wurden. Zum Diebesgut konnten noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke, Tel.: 04242/969-0, zu melden.

Weyhe - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 15.50 Uhr, befuhr ein 84-Jähriger aus Weyhe mit seinem Pedelec den Heideweg und beabsichtigte die Melchiorshauser Straße zu überqueren. Hierbei übersah der Pedelecfahrer den bevorrechtigten PKW eines 42-Jährigen, der mit seinem Ford die Melchiorshauser Straße in Richtung B6 befuhr. Trotz Ausweichmanöver seitens des PKW-Fahrers kam es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Pedelec. Der 84-Jährige trug keinen Fahrradhelm und zog sich durch den Sturz lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag er in den Abendstunden seinen schweren Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Melchiorshauser Straße halbseitig für die Dauer von etwa 1 Stunde voll gesperrt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 600 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell