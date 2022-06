POL-PPRP: Ludwigshafen - Mehrfache betrügerische Anrufe

Edenkoben (ots) - Nachtragsmeldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5255110 Die nach dem Polizeieinsatz am vergangenen Mittwoch in Edenkoben gesuchte Person meldete sich mittlerweile bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Bianca Erbacher Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de https://s.rlp.de/86q ...

