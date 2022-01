Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Handfeste Auseinandersetzung

Rastatt (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Donnerstagabend in der Kaiserstraße. Gegen 17:50 Uhr soll es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei 40- und 24-jährigen Männern gekommen sein. Hieraus entstand offenbar eine Rangelei, wobei sich der Kontrahent des Mittzwanzigers derart verletzte, dass er mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Darüber hinaus zog sich ein unbeteiligter Passant beim Schlichtungsversuch Verletzungen zu. Das Polizeirevier Rastatt ermittelt gegen beide Streithähne wegen Körperverletzung.

