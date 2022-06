POL-SI: Unbekannte klauten Radlader von Baustelle- Zeugen gesucht #polsiwi

Netphen/Siegen (ots) - Im Laufe des gestrigen Montags (06.06.2022) sind zwei Mähroboter samt Ladestationen entwendet worden. In Netphen-Deuz schlugen die Täter in der Nacht zum Montag zu. Von einem Grundstück an der Herborner Straße klauten sie einen Roboter der Marke Husqvarna mit der Modellbezeichnung "435x AWD". In Siegen waren unbekannte Täter zwischen 13 Uhr und 19:45 Uhr in der Straße "Am Lausbecher" am Werk. ...

