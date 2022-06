Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Mähroboter entwendet - #polsiwi

Netphen/Siegen (ots)

Im Laufe des gestrigen Montags (06.06.2022) sind zwei Mähroboter samt Ladestationen entwendet worden.

In Netphen-Deuz schlugen die Täter in der Nacht zum Montag zu. Von einem Grundstück an der Herborner Straße klauten sie einen Roboter der Marke Husqvarna mit der Modellbezeichnung "435x AWD".

In Siegen waren unbekannte Täter zwischen 13 Uhr und 19:45 Uhr in der Straße "Am Lausbecher" am Werk. Auch hier entwendeten sie einen Mähroboter der Marke Husqvarna. Bei dem Modell handelt es sich um den "Automower 420".

Der Beuteschaden liegt in beiden Fällen im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Siegen unter der 0271/7099-0 und in Kreuztal unter der 02732/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell