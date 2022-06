POL-SI: Unbekannte Täter klauten Arbeitsmaschinen aus Baustellen-Container #polsiwi

Siegen (OT Bürbach) (ots) - Ein noch unbekannter Täter hat am Samstagabend (28.05.2022) in Siegen-Bürbach einen 44-Jährigen angegriffen. Der 44-Jährige saß gegen 19:50 Uhr im Bereich der Kreuzung Hainbornstraße/Hermelinweg an einer Bushaltestelle. Der Unbekannte war nach ersten Erkenntnissen auf einem grünen E-Bike unterwegs, stieg auf Höhe der Bushaltestelle vom Rad und trat den Mann gegen den Kopf. ...

