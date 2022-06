Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach langer Pause: CrashKurs fand erstmals wieder statt - #polsiwi

Siegen (ots)

Nach coronabedingter Zwangspause hat am Donnerstag (02.06.2022) erstmals wieder eine CrashKurs-Veranstaltung der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein stattgefunden.

In CrashKurs NRW-Veranstaltungen erzählen unterschiedliche Referenten von Verkehrsunfällen, ihren Ursachen und Folgen. Sie schildern konkrete Beispiele aus ihrer täglichen Arbeit bzw. ihre Erlebnisse. Es sind Geschichten, die bewegen, aufrütteln und sensibilisieren. Hierdurch soll das Bewusstsein der Teilnehmer geschärft und an deren Verantwortungsbewusstsein im Straßenverkehr appelliert werden.

Knapp 200 Schülerinnen und Schüler nahmen am vergangenen Donnerstag (02.06.2022) am Berufskolleg Wirtschaft & Verwaltung in Siegen an der Veranstaltung teil.

Als Referenten traten Sonja Teichmann (Polizeibeamtin), Rafael Brüggemann (Rettungsassistent), Martin Jung (Notfallseelsorger) und Rouven Gommers (Unfallopfer) auf. Sie schilderten von ihrer Arbeit bzw. ihren Erlebnissen bei schweren Verkehrsunfällen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Polizei-Pressesprecher Niklas Zankowski.

In den kommenden Wochen und Monaten sind weitere Veranstaltungen an Schulen in Siegen-Wittgenstein geplant. Am 22. Juni läuft beispielsweise die nächste CrashKurs-Veranstaltung in Stift Keppel in Hilchenbach-Allenbach.

