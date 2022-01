Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Oberhonnefeld-Gierend (ots)

Am Sonntagabend stellten Polizeibeamte um 20:25 Uhr im Rahmen der Streife im Westerwaldpark in Oberhonnefeld ein beschädigtes Reklameschild eines Einkaufsmarktes fest. Anhand des Schadensbildes dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW handeln. Der Unfallzeitraum konnte bisher nicht eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden

