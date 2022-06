Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeilicher Einsatz in Edenkoben - 5. Nachtragsmeldung

Edenkoben (ots)

Nachtragsmeldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5255110

Die nach dem Polizeieinsatz am vergangenen Mittwoch in Edenkoben gesuchte Person meldete sich mittlerweile bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

