Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Autofahrer mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen und betrunken unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 26.06.2022, fiel Polizeibeamten gegen 11:50 Uhr in der Rohrlachstraße ein Fahrzeug auf, an welchem Kurzzeitkennzeichen angebracht waren, die jedoch seit dem 01.04.2022 abgelaufen waren. Als die Beamten dieses kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer und fuhr mehrmals über rote Ampeln. Nach kurzer Zeit besann er sich jedoch, hielt sein Auto an und stieg aus. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch feststellen, ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholgehalt von 3,13 Promille. Hieraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den 43-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen erfasst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell