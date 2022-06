POL-PPRP: Kupferdiebstahl

Ludwigshafen (ots) - Mitten auf dem Spielplatz in der Kriemhildstrasse fuhr sich ein 5er BMW in den dortigen Hackschnitzeln fest und musste mit Hilfe des Abschleppdienstes befreit werden. Dem noch unbekannten Fahrer, welcher beim Eintreffen der Streifen nicht mehr vor Ort war, gelang es nicht, mit Hilfe von untergelegten Ästen das Fahrzeug selbst zu befreien. Nach Angaben eines Zeugen gelang die Befreiung des Fahrzeuges in den frühen Morgenstunden auch nicht durch ein ...

