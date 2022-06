Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 26.06.2022, wartete ein Streifenwagen der Polizei gegen 07:45 Uhr an der Kreuzung Friesenheimerstraße/ Brunckstraße an einer roten Ampel, als ein Auto entgegen der Fahrtrichtung auf die Beamten zufuhr. Aufgrund dieser Fahrweise unterzogen die Beamten den Fahrer einer Kontrolle und konnten hierbei Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,27 Promille, es erfolgte eine Blutprobe in der Dienststelle. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden 35-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 35-Jährigen kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle seine Geeignetheit als Autofahrer überprüfen.

